Anche in Emilia-Romagna il 15 giugno lo sciopero dei buoni pasto. Per una giornata bar, ristoranti, supermercati non accettano i pagamenti con questi tagliandi per protestare contro le commissioni da pagare, che sono sempre più alte.

Nel servizio da Rimini di Serena Biondini le voci di alcuni esercenti e l'intervista al presidente locale di Fipe Confcommercio Gaetano Callà