Dopo il successo di sabato a Rimini, grande emozione a Punta Marina di Ravenna per una domenica tutta dedicata al Tricolore Air Show. Prima dell'esibizione delle Frecce è stato simulato un complesso intervento in missioni di salvataggio per dimostrare le capacità aeree e terrestri dell'Aeronautica Militare italiana.

Il servizio di Giorgio Maria Leone