Patrick Zaki, una vita in sospeso da due anni e quattro mesi

Una vicenda iniziata con l'arresto illegale a febbraio 2020 e non ancora conclusa, nonostante a dicembre 2021 sia stato scarcerato, dopo 22 mesi di detenzione preventiva. Patrick Zaki, studente egiziano dell'università di Bologna e attivista per i diritti umani, è accusato di diffusione di notizie false per un articolo che ha pubblicato nel 2019.

Il servizio di Giulia Bondi montato da Alberto Carroli