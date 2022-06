Tantissimi manifestanti sono scesi in piazza per prendere parte al “Rivolta Pride” di Bologna. Una marea coloratissima per l'iniziativa della comunità LGBT, a favore dei diritti civili e contro ogni forma di discriminazione.

Nel servizio di Francesco Tomei le interviste a Camilla Ranauro di Cassero Arcigay e a Babs, dell'organizzazione del Rivolta Pride.