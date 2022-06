Siccità. Allerta rossa

Preoccupa la siccità, si va verso la richiesta della Regione dello stato di emergenza. Oggi vertice a Parma. La situazione sta peggiorando, la portata del Po nel Delta è in esaurimento. Necessaria la riduzione dei prelievi in campo agricolo per garantire l'acqua potabile.

Nel servizio di Antonio Boschi l'intervista a Meuccio Berselli, segretario generale Autorità Bacino Fiume Po.