Trapianti, 488 vite salvate l'anno scorso

1997, una data in cui donare e trapiantare organi sembrava un'attivitá ancora visionaria. Oggi, dopo 25 anni, in regione sono quasi 7800 le persone che hanno avuto una nuova chance di vita, 8300 gli organi trapiantati.

Un compleanno speciale, quello del centro riferimento trapianti dell'emilia romagna, festeggiato con un convegno al sant'orsola di bologna. In sala,i medici e gli attori istituzionali che hanno fondato la struttura, prima in Italia, e seguito la fase pioneristica fin dagli anni 70.

I trapianti non si sono fermati nemmeno con la pandemia. Il 2022 potrebbe chiudersi anche oltre i 488 trapianti fatti l'anno scorso.

Nel servizio di Sara Scheggia, montato da Dario Collina, parla GABRIELA SANGIORGI- DIRETTRICE CRT-ER