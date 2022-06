Un docufilm racconta le due vite di Beppe-gol

A Bologna in anteprima il docufilm "Beppe Signori in fuorigioco, una storia di vita e di sport", diretto da Pier Paolo Paganelli e ricco di testimonianze di chi - nel mondo del calcio - ha conosciuto l'attaccante bergamasco, da Pagliuca a Sacchi, da Zeman a Zoff. Chiusa dopo 10 anni la logorante vicenda giudiziaria sul calcio-scommesse perché il fatto non sussiste, ora l'ex bomber rossoblu punta a una nuova carriera da allenatore.

Il servizio di Nicola Zanarini, montato da Fausto Magnani