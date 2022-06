Femminicidio a Rimini, Cristina uccisa con 30 coltellate

Simone Benedetto Vultaggio, 47 anni avrebbe sferrato circa trenta coltellate - di cui una alla giugulare - uccidendo la compagna 33enne Cristina Peroni, ieri mattina a Rimini. Questa l'ipotesi del medico legale a cui il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto una prima analisi autoptica. Inoltre, il magistrato ha disposto i test tossicologici su Vultaggio per capire se fosse o meno sotto l'effetto di qualche sostanza quando ieri mattina ha ucciso la convivente con il figlio di 6 mesi nella stanza accanto.



Vultaggio, arrestato poco dopo il fatto, non ha ancora raccontato nulla agli inquirenti: le sue dichiarazioni sono solo quelle date ai vicini di casa subito dopo il delitto, in cui avrebbe rassicurato che al figlio non aveva fatto del male. E alla polizia, a cui avrebbe detto "non me lo faceva prendere in braccio". In casa dell'uomo inoltre i poliziotti hanno trovato dei proiettili per una sorta di pistola artigianale.

“Un'altra vita spezzata, un altro bambino condannato a crescere senza la sua mamma - scrive in una nota il Coordinamento regionale dei Centri Antiviolenza - È ora che si prenda coscienza che quella che si consuma quotidianamente davanti ai nostri occhi è una vera e propria carneficina”.

Dall'inizio del 2022 in Emilia Romagna sono già sei le donne uccise da compagni o ex violenti. Tre nella sola provincia di Rimini, in poche settimane.