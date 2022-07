Murales per ricordare Paul Campani

Un tuffo nel passato attraverso i personaggi creati dalla Paul Film per reclamizzare prodotti all'interno del programma Carosello, tra gli anni 50 e 70 praticamente la sola pubblicità che passava in tv. Alcuni di questi personaggi sono rimasti nell'immaginario collettivo molto più a lungo del prodotto che pubblicizzavano. Miguel, Angelino, l'omino coi baffi, Toto e Tata fanno ora bella mostra di sè sulle facciate dell'unica palazzina rimasta a Modena in via Amendola, in quella che era la sede della casa di produzione Paul Film.

Nel servizio di Luana Mazza, montato da Dario Collina, le interviste al fumettista Claudio “Clod” Onesti e a due ex dipendenti della Paul Film Giorgio Guazzi ed Enzo Costa