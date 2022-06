"Nostro zio Denis ucciso per la seconda volta"

"Pensavamo che il processo fosse fatto di atti giudiziari non di libri densi di falsità e pettegolezzi o, peggio, accuse infamanti. Denis Bergamini viene cosi ucciso una seconda volta. Chiediamo scusa a nostro zio". I tre nipoti di Denis Bergamini, figli della sorella Donata, si sfogano in una lettera pubblica dopo l'ultima udienza del processo in corso in Corte d'Assise a Cosenza, 33 anni dopo la morte, nel 1989, del calciatore originario di Boccaleone di Argenta nel Ferrarese.

Il servizio di Pasquale Notargiacomo, montato da Dario Collina