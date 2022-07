A Ravenna il summit delle province

"Vogliamo rafforzare le Province come importante livello di governo del territorio". Per questo "abbiamo intrapreso la revisione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in un messaggio inviato ai partecipanti all'assemblea nazionale delle Province italiane in corso a Ravenna. Attesi al teatro Dante Alighieri ministri che però, vista la crisi di governo, sono stati costretti a dare forfait.

Nel servizio di Giovanna Greco le interviste al presidente della Conferenza delle regioni Massimiliano Fedriga e al presidente di Upi e sindaco di Ravenna Michele De Pascale.