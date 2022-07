Addio al "re del Po" e al suo magico regno intorno al fiume

Era cresciuto lungo gli argini del Po, intorno a Boretto, nel Reggiano. Per tutta la vita è rimasto in simbiosi con il Grande Fiume. Con il legno trasportato dalla corrente costruiva magici rifugi e insegnava ai bambini il rispetto per la natura.

Lo scorso anno un incidente da cui non si è più pienamente ripreso. Ora Alberto Manotti, conosciuto come “il re del Po”, se ne è andato, proprio in uno dei periodi più difficili per il suo amato fiume.

