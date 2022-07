Adriano Pacifico trovato dalla Polfer, "Sta tornando a casa"

Era partito dal Modenese in bicicletta per il cammino di Santiago. L'ultima videochiamata con la famiglia l'11 luglio, poi il cuoco 32enne Adriano Pacifico sembrava sparito nel nulla. La denuncia di scomparsa è stata ritirata quando il giovane è stato ripreso dalle telecamere di un benzinaio e ha dormito in un ostello in Francia. Quindi è stato trovato dalla Polfer alla stazione di Ventimiglia.

“Era stanco, ma stava bene. Non sapeva che lo stessimo cercando. Sta tornando a casa, non vedo l'ora di riabbracciarlo”, dice la madre Grazia al microfono di Lucia Voltan