Anziani, in aumento i malori per il caldo

E' consistente, rispetto all'anno scorso, l'aumento degli ingressi al Pronto Soccorso a causa di malori dovuti al grande caldo. Un problema che riguarda soprattutto gli anziani: a Reggio Emilia, in giugno, sono stati 3mila in più gli over 75 che sono stati portati al reparto di emergenza per questo motivo.

Nel servizio di Maria Chiara Perri l'intervista a Laura Trabucco, responsabile del Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova