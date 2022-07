Arriva il grande caldo

La tregua dall'afa ha le ore contate: tra venerdì e sabato si abbatterà anche sull'Emilia Romagna la nuova ondata di caldo record. Secondo le previsioni di Arpae si toccheranno i 38 gradi, specie nella pianura compresa da Piacenza a Modena, per la quale la protezione civile ha emesso un'allerta gialla per temperature estreme. Si preannuncia dunque un fine settimana bollente, in cui solo da domenica la colonnina di mercurio tornerà a scendere.

Nel servizio di Marino Cancellari, montato da Tommaso Tardi, l'intervista a Sandro Nanni, responsabile della Struttura Idro-meteo-clima di ARPAE.