Caldo record, prosegue l'allerta arancione

Allerta meteo arancione per le temperature elevate, per tutta la giornata di domani, nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Modena, Ferrara e Ravenna. Domani è previsto un lieve calo delle temperature, che comunque nella pianura da Piacenza a Ravenna raggiungeranno i 38 gradi. Possibili brevi temporali sparsi a ridosso del Po nelle prime ore di domani e lungo il crinale appenninico durante il pomeriggio.

Nelson Bova è stato a Bologna, in particolare tra chi è costretto a lavorare all'aperto o in ambienti molto caldi, come le cucine.