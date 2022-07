Chiudere bene, farsi aiutare dai vicini e niente foto sui social

I ladri non vanno in vacanza. La campagna della polizia “Estate sicura” fornisce alcuni utili consigli per cercare di non subire furti in casa quando si parte per le ferie e si lascia vuota l'abitazione. Chiudere bene porte e finestre, ricordarsi di attivare l'allarme se è presente, chiedere a un vicino di fiducia di ritirare la posta e di tenere alta l'attenzione e non pubblicare le foto sui social network fino al ritorno, per non dare indicazioni utili ai malintenzionati.

Nel servizio di Antonio Boschi l'intervista a Gino Albano, dirigente Servizio Prevenzione Questura di Parma