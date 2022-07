Cuoco scomparso, l'appello della sorella

Adriano, un cuoco di 32 anni padre di due bambine, il tre di luglio è partito in bicicletta da Bomporto, nel modenese, per il cammino di Santiago di Compostela. In Spagna però non è mai arrivato. L'ultima telefonata risale a otto giorni fa. Ci sono le prime segnalazioni, ma non convincono la famiglia. La mamma e la sorella nel servizio di Lucia Voltan, montato da Emanuele Righi