Da Bologna a Piazza Armerina a caccia di tesori

Ci sono anche gli studenti dell'Università di Bologna tra i partecipanti alla summer school internazionale in corso alla Villa del Casale di Piazza Armerina, sito Unesco per i preziosi mosaici. I giovani archeologi sono impegnati in una campagna di scavi coordinata proprio dall'Alma Mater.

Nel servizio di Lucia Basso le interviste a Giulia Torrini, studentessa di Unibo; Isabella Baldini, docente dell'Alma Mater; Stephan Hassam, University of South Florida; Liborio Calascibetta, direttore del parco archeologico Morgantina Villa del Casale.