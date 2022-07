Delitto di Castel del Rio, fermato un 17enne

E' in stato di fermo il giovane 17enne italiano, originario di un paesino della Toscana al confine con l'Emilia Romagna, accusato dell'omicidio di Fabio Cappai, il 23enne accoltellato a Castel del Rio verso mezzanotte in un centro sportivo. La vittima e il presunto omicida avrebbero avuto una piccola discussione in un locale vicino. Il 17enne è stato portato al centro di accoglienza del Pratello a Bologna in attesa dell'udienza di convalida. Martedì si terrà l'autopsia.

Il servizio di David Marceddu