Estate sicura, controlli rafforzati nelle stazioni

Una giornata di controlli straordinari, con cani e personale in borghese nelle stazioni ferroviarie, qui siamo allo scalo di Bologna, uno snodo particolarmente importante tra il nord e il sud del paese, dove transitano ogni giorno migliaia di passeggeri. Numeri che si dilatano in estate, quando giovani, anziani e famiglie raggiungono in massa la riviera e le altre destinazioni turistiche. Per la loro sicurezza, dunque controlli rafforzati che hanno soprattutto scopo preventivo.

il servizio è montato da Roberto Mezzabotta