Ex Bredamenarini, "Serve chiarezza su piano industriale e tempi"

I sindacati sono in allarme perché negli stabilimenti di Bologna il lavoro ancora non è pienamente ripartito, nonostante ci siano ordini per mille nuovi autobus. Per questo hanno proclamato uno sciopero di 4 ore e chiesto alla Regione di convocare la società per chiarire piano industriale e tempi di attuazione.

Nel servizio di Giorgio Maria Leone (montaggio di Tommaso Tardi) le interviste a: