Il caldo minaccia anche i pomodori

L'emergenza siccità, con la carenza di acqua per irrigare e le temperature estreme, mette in difficoltà la raccolta del pomodoro: per quella precoce occorre fare presto, perché i frutti non si danneggino, mentre per la tardiva c'è l'incognita irrigazione.

Il comparto del pomodoro da industria vale 3,7 miliardi; 37mila gli ettari coltivati in Nord Italia, il 70% in Emilia Romagna.

Nel servizio da Parma di Luca Ponzi le interviste all'imprenditrice agricola Manuela Ponzi e a Tiberio Rabboni, Presidente OI Pomodoro da industria Nord Italia.