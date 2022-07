In festa per Maria, patrona della Pallacanestro

Tutto è partito il 29 luglio del 1956 quando fu consacrato, all’interno del santuario intitolato alla Beata Vergine delle Grazie del Ponte di Porretta Terme, il Sacrario del cestista. Ad aprile di quest'anno la conclusione dell'iter canonico.

Per ricordare come tutto ha avuto inizio, sull'Appennino bolognese, per due giorni, ci saranno celebrazioni ed eventi. Cominciati, appunto, negli anni Cinquanta. E da allora la devozione è stata tanta, tanta e tale da portare in questo luogo, in pellegrinaggio, atleti e appassionati della palla a spicchi, che lasciano cimeli di ogni tipo.

Nel servizio di Nicola Zanarini don Filippo Maestrello, vice parroco di Porretta Terme e David Hollander, docente della New York University