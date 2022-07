Inquinamento, Piacenza tra le città peggiori d'Europa per lo smog

Piacenza è la città dell'Emilia-Romagna con la concentrazione più alta di polveri ultrasottili nell'aria. Bollino rosso anche per i livelli di ozono. E secondo l'Agenzia europea dell'ambiente è tra le peggiori per lo smog in generale, tra le oltre 300 città prese in esame. Una situazione che - dicono alcuni studi - incide sui problemi respiratori e cardio-vascolari.

Nel servizio di Antonio Boschi l'intervista a Daniela Aschieri, direttrice della Cardiologia di Piacenza