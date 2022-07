A Migliarino, in provincia di Ferrara, si sta riscoprendo una tecnica in agricoltura che porta benefici al terreno e all'ambiente e capacità di resistere ad eventi estremi, come la siccità.

Nel servizio di Nelson Bova le interviste a Gino Ghirardello, imprenditore agricolo; Mattia Menegatti della cooperativa Capa Cologna; Francesco Manca, vice Presidente di Confagricoltura Ferrara.