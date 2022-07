La dura estate dei senzatetto

Non c'è solo l'inverno, col gelo e le lunghe notti sotto zero: questi giorni roventi sono feroci per chi non può contare su una casa, una stanza al fresco, una doccia ristoratrice. Lo sanno bene i volontari di Piazza Grande, storica realtà bolognese che assiste i senzatetto.

Per rendere la loro estate meno dura, Piazza Grande ha lanciato una raccolta fondi on line sul suo sito. Con venti euro si possono regalare due borracce. Con cinquanta una giornata in albergo, preziosa per i giorni più caldi. Con uno sforzo in più si può fare il regalo più bello: una piccola vacanza, per chi ha dimenticato cos'è o magari non ne ha mai fatta una. Una sorta di ‘diritto alla vacanza’ che, sottolinea Piazza Grande, “non è un lusso, ma qualcosa di necessario per la salute mentale di queste persone”.

Nel servizio di Virginia Novellini, montato da Matteo Cotugno, l'intervista a Ilaria Avoni, presidente della cooperativa Piazza Grande.