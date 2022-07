La leggenda della musica brasiliana a Comacchio

Comacchio contaminata per una notte dalle improvvisazioni di Hermeto Pascoal, sul palco dell'Emilia Romagna Festival. Bossa nova, samba, jazz. Modulazioni e cambi di ritmo del mago brasiliano, considerato una delle figure fondamentali della scena musicale mondiale.

Le note di Hermeto e del suo Grupo si intrecciano coi i suoni degli oggetti. Miles Davis aveva definito questo artista autodidatta, passato dalle umili origini al riconoscimento internazionale, "il musicista più impressionante del mondo".

Ora Comacchio ha un suo spartito. Un regalo speciale, una dedica per non smettere mai di suonare.