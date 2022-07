"La mia Emilia"

Ieri sera in Piazza Maggiore a Bologna per la rassegna Sotto le stelle del Cinema, Stefano Accorsi ha raccontato i suoi video sulla Via Emilia, seguitissimi sul web con oltre 11 milioni di visualizzazioni. E' stato poi proiettato il documentario di Luca Postiglioni: "La piazza che verrà, Bologna e il Cinema" prodotto da Rai Movie. La città vista dai cineasti che ne hanno narrato le alterne vicende e lo slancio verso il futuro. Evento patrocinato da Rai Cultura.

Abbiamo intervistato Stefano Accorsi.