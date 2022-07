L'arma del delitto dell'omicidio Severi: sospetti su una pistola per abbattere i buoi

Potrebbe essere una pistola per abbattere i buoi l'arma utilizzata per uccidere Franco Severi, l'agricoltore 53enne di Civitella, trovato decapitato in una scarpata vicino casa. I Carabinieri l'hanno trovata tra la folta vegetazione di un fossato profondo circa 6 metri, sotto un ponte stradale lungo via Maglianella. Nella stessa zona si trova anche il capanno dei cani di Daniele Severi, fratello della vittima, in carcere con l'accusa di omicidio premeditato e occultamento di cadavere: l'uomo, però, continua a proclamarsi innocente.

I dettagli nel servizio di Serena Biondini