Le difficoltà delle donne straniere

Oltre a quelle delle italiane, le donne straniere incontrano una difficoltà in più nel percorso per uscire dalla violenza domestica: non conoscere la lingua italiana, infatti, può rappresentare un grosso ostacolo.

Ne abbiamo parlato con Claudia Del Carmen Inurreta, vicepresidente del centro antiviolenza "Trama di terre" di Imola, ospite al nostro telegiornale