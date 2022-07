L'omicidio di via Larga a Bologna. Si cercano i complici. Domani udienza per il tunisino arrestato

Resta ancora un giallo l'omicidio di via Larga a Bologna avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 luglio in una palazzina in disuso di Ferrovie dello Stato, dove viveva abusivamente un gruppo di magrebini, ma non la vittima: un ventenne marocchino, prima legato e torturato, poi trucidato con diverse coltellate, probabilmente per un regolamento di conti nel mondo del piccolo spaccio di droga.

Sabato a Imperia si terrà davanti al gip l'udienza di convalida per il 19enne tunisino fermato il giorno dopo il delitto a Ventimiglia mentre - sostengono gli investigatori - provava a scappare in Francia. E' lui - secondo i Carabinieri di Bologna - uno degli autori dell'omicidio. Con il giovane sul treno c'erano due connazionali, su cui ora si indaga per capire se c'entrino qualcosa. Una cosa sembra certa infatti: il presunto omicida non può avere fatto tutto da solo

Il servizio è di David Marceddu, il montaggio di Stefano Bugané.