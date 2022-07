"Mancano autoscale e altri mezzi, così si ritardano i soccorsi"

Non c'è un'autoscala - essenziale per evacuare edifici in fiamme - operativa in ogni provincia. Mancano le autogru che servono negli incidenti. Le autopompe sono vecchie e ci sono gravi carenze sui mezzi per gli incendi boschivi. I sindacati dei vigili del fuoco dell'Emilia-Romagna lanciano l'allarme sulla dotazione necessaria per i salvataggi e per spegnere i roghi.

Nel servizio di Giorgio Maria Leone (montaggio di Giacomo Lagrasta) le interviste ad Alessandro Monari, Coordinatore Fp-Cgil Vigili del Fuoco Emilia-Romagna, e a Ivano Maltoni, Segretario generale Fns-Cisl Emilia-Romagna