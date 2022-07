Massenzatica, auto nel canale. Muore un uomo

E' stato forse accecato dal sole l'uomo che nel tardo pomeriggio è morto finendo con la sua auto nel canale di Massenzatica, nel comune di Mesola, nel ferrarese. Alla scena hanno assistito diverse persone, qualcuno ha tentato di salvare l'uomo ma non è stato possibile. Immediatamente allertati i vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per concludere le operazioni di estrazione dell'auto dal canale all'interno della è stato trovato solo il guidatore, privo di vita. Si tratta di un uomo dall'apparente età di 55-56 anni (lo stesso non aveva documenti di identità al seguito ) e dovrebbe essere originario del centese. Si è in attesa del riconoscimento.

A poca distanza dal luogo dell'incidente, nello stesso canale, quattro ragazzi avevano perso la vita in un incidente simile nel 2014.