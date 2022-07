Muore a 26 anni schiantandosi col furgone

Il camioncino con ancora la merce a bordo, la sbandata fatale. Un altro morto sul lavoro in Emilia Romagna. Non in fabbrica, non in un magazzino. Ma sulla strada, a causa di uno schianto contro il muro di una casa.

Ha perso la vita così Zuhaib Tariq, 26enne corriere pakistano che stava percorrendo su un piccolo furgone via Pedergnana Superiore.

Siamo in provincia di Ravenna, tra Sant'Agata sul Santerno e Villa San Martino, frazione di Lugo.

Il servizio di Francesco Tomei montato da Angelo Gorizzizzo