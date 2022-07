Omicidio di Ilenia, ex marito e sicario ricorrono in appello

Claudio Nanni, ex marito della vittima, e Pierlugi Barbieri, l'esecutore materiale dell'omicidio, hanno presentato ricorso in appello dopo la condanna all'ergastolo per la morte di Ilenia Fabbri, uccisa nella sua abitazione a Faenza il 6 febbraio 2021. Il meccanico faentino 56enne chiede l'assoluzione perché, sostengono i suoi legali, il piano architettato per spaventare l'ex moglie e farla rinunciare alle sue richieste economiche attraverso azioni legali è degenerato. Nanni, secondo la sua versione, non avrebbe incaricato l'ex amico Pierluigi Barbieri con l'intenzione di uccidere la donna. Versione opposta a quella del killer, reo confesso, i cui legali torneranno a chiedere la perizia psichiatrica per una presunta parziale incapacità di intendere e volere.

Il servizio di Nelson Bova, montaggio di Matteo Cotugno.