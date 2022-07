Pandolfi (Ausl): "Regole da rivedere, ma proteggendo i fragili"

Oltre undicimila in tutta la regione, quasi quattromila solo in provincia di Bologna. Sono le prenotazioni dei cittadini con più di 60 anni e pazienti fragili over 12 che hanno aderito alla quarta dose di vaccino anti covid. Le punture sono già iniziate, negli hub ancora attivi e anche in alcune farmacie. Una risposta giudicata buona dalle autorità sanitarie, che va di pari passo alla fiammata estiva dei contagi.

A settembre dovrebbero arrivare vaccini aggiornati alle prime varianti omicron. A quel punto la campagna ripartirà nuovamente, ma potrebbe interessare - ancora una volta - solo una fascia limitata di popolazione.

Tra chi si ammala oggi sono tanti i casi di reinfezione. Spesso, persone che hanno sintomi blandi e che durano pochi giorni, costretti però anche a dieci giorni di isolamento, seppure già negativi. Da qui, il dibattito in corso tra esperti sull'eventualità di revocare l'isolamento. Per l'epidemiologo Pandolfi è giusto pensare a nuove regole, ma i sintomatici devono stare a casa: metterebbero a rischio i fragili.

Nel servizio di Sara Scheggia, montato da Matteo Cotugno, l'intervista a Paolo Pandolfi, Direttore del dipartimento salute pubblica dell'Ausl di Bologna.