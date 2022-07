Presentato il piano per l'uguaglianza di genere della città metropolitana di Bologna. Il sindaco Lepore è anche intervenuto su quanto detto dal consigliere comunale Santori - che ha dichiarato di coltivare marijuana per uso personale. Affermazioni per cui il deputato di Fratelli d'Italia Bignami ha presentato un esposto.

Nel servizio di Paolo Pini - montato da Tommaso Tardi - le parole del sindaco di Bologna Matteo Lepore, della vicesindaca Emily Clancy e di Simona Lembi, responsabile del piano per l'uguaglianza di genere della città metropolitana.