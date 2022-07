Ragazzo afghano morto in Trentino, "era sempre pronto all'impegno sui diritti umani"

Mustafa Kia era fuggito dall'Afghanistan una decina di anni fa e aveva trovato rifugio a Bologna. Era finito nel mirino dei talebani per il suo lavoro da fotografo e videomaker sulla condizione femminile nel Paese.

A 36 anni è morto in un incidente in montagna in Trentino, mentre praticava slackline.

Marino Cancellari ha raccolto la testimonianza di un connazionale che lo conosceva bene: Jan Nawazi, titolare di un ristorante a Bologna