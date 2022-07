Ravenna, il rigassificatore arriva nel 2024

Dovrebbero cominciare a inizio 2023 i lavori per il rigassificatore galleggiante di Snam al largo delle coste di Ravenna, collegato alla rete distributiva, che si prevede possa entrare in funzione nell'estate del 2024. E' quello che emerge dalla presentazione del progetto al tavolo per il lavoro e per il clima dell'Emilia-Romagna (del quale fanno parte le forze economiche e sociali) e alle commissioni del consiglio regionale.

L'istanza di realizzazione del progetto è stata trasmessa la settimana scorsa al Commissario (il presidente Bonaccini) e da lui ai ministeri competenti.

In servizio di David Marceddu montato da Alberto Carroli