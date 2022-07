Ryanair atterra a Forlì

Dopo l'aeroporto di Bologna, attuale punto di riferimento per la compagnia low cost irlandese in Emilia-Romagna, ora Ryanair arriverà anche al Ridolfi di Forlì: da settembre due i collegamenti, con Palermo e Katowice in Polonia.

Nel servizio di Francesco Tomei (con il montaggio di Andrea Neri) le interviste ad Andrea Gilardi, direttore Business Aviation del Ridolfi, e a Ray Kelliher, direttore Sviluppo rotte Ryanair