Sette milioni per i nidi

Sono in aumento le domande per accedere ai nidi e la Regione Emilia-Romagna ha messo in campo nuove misure per abbattere le liste di attesa. Sette milioni di euro di fondi europei. Serviranno ad attivare nuovi posti già da settembre e a diminuire le rette a carico delle famiglie.

Nel servizio di Giorgio Maria Leone montato da Fausto Magnani l'intervista a Elly Schlein, vicepresidente Regione Emilia Romagna