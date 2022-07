Siccità, esteso il sistema dei turni per i prelievi per l'agricoltura

L'allarme siccità si aggrava per l'agricoltura dell'Emilia-Romagna. Il Consorzio della Bonifica Burana, infatti, ha esteso il sistema dei turni per i prelievi d'acqua per l'irrigazione. E uno studio avverte: grave la situazione delle falde acquifere profonde. Nel Bolognese, flussi al -127%.

Nel servizio di Francesca Romanelli, montato da Andrea Neri, l'intervista al presidente del Consorzio Francesco Vincenzi