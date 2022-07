Siccità, nuovo record negativo per il livello dell'acqua nel Po

Continua a fare molto caldo e, soprattutto, a non piovere. E così il livello dell'acqua nel Grande Fiume continua ad abbassarsi. A Boretto, nel Reggiano, è stato superato il record negativo registrato nel 2003. Oggi (venerdì 22 luglio) è in programma una nuova riunione dell'Osservatorio del Po. Non si possono escludere ulteriori limitazioni all'uso dell'acqua in agricoltura.

Nel servizio di Samuele Amadori l'intervista a Marcello Bonvicini, presidente Bonifica Emilia Centrale