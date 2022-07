Siccità, primi segni di sofferenza nella valle del Savio

L'impatto della siccità in Romagna, e in particolare nella valle del Savio, è meno forte che in altre zone del territorio regionale, ma si cominciano a registrare i primi segnali di difficoltà.

Nel servizio di Samuele Amadori (con il montaggio di Fabio Giorgetti), che documenta la situazione nel Cesenate, l'intervista a Sandro Brina dell'organizzazione di volontariato Oasicostiera