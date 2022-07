Sold out in Riviera. Ma resta il nodo del personale

Nella prima metà dell'estate 2022 ottimo bilancio per le presenze turistiche in Riviera e a Rimini. In forte aumento, rispetto agli anni scorsi, il numero degli stranieri. Per gli operatori resta però da risolvere il nodo del reperimento del personale: “Serve un nuovo patto per il lavoro”, ha detto Patrizia Rinaldis (presidentessa Federalberghi Rimini), intervistata da Loris Gai