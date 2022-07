Sparito lungo il cammino di Santiago, svolta vicina

Ne è convinta Grazia Mansueto, partita di nuovo alla volta della Francia: c'è una svolta nelle ricerche del figlio Adriano Pacifico, partito in bicicletta da Bastiglia, nel Modenese, e diretto a Santiago de Compostela. Ultimo contatto con la famiglia l'undici luglio, poi soltanto l'angoscia e il timore che fosse accaduto il peggio.

Mitigato, tuttavia, dalle ultime notizie. Adriano, 32 anni, martedì scorso era in un rifugio di Saint Gilles, lungo il cammino di Santiago. Ha pranzato con altri due pellegrini: la testimonianza, giunta alla madre attraverso alcune segnalazioni telefoniche, ha già ricevuto delle conferme, tra cui la firma sul registro dell'ostello.

Prenderebbe dunque corpo l'ipotesi che l'uomo, pur tra alcune vicissitudini, stia compiendo il viaggio previsto, come emerso anche dal suo avvistamento, datato 15 luglio, in una stazione di servizio. Sorridente e in buone condizioni, come definito dalle immagini di videosorveglianza.

In quell'occasione però Adriano non aveva con sé la bici, né l'equipaggiamento per la lunga pedalata: è uno dei punti tuttora oscuri della vicenda, così come i prelievi di piccola entità effettuati con il bancomat, forse opera di un ladro.

Nel servizio di Francesco Tomei, montato da Andrea Neri, le parole della madre del 32enne, Grazia Mansueto.