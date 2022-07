Un mare di squali

Sono tanti gli squali nel mare Adriatico, che non rappresentano comunque rischi per i vacanzieri. La verdesca è la varietà più presente al largo della costa dell'Emilia-Romagna e molti esemplari hanno scelto il tratto di mare compreso fra Ravenna e Cesenatico per allevare i piccoli.

Nel servizio di Samuele Amadori l'intervista ad Attilio Rinaldi, presidente del Centro Ricerche Marine di Cesenatico