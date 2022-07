E la siccità - insieme all'abbandono del suolo - ha portato con sé anche l'invasione delle cavallette, che quest'anno si sta verificando in Romagna. Gravi i danni e i disagi, si lavora per prevenire la situazione per i prossimi anni.

Nel servizio Marino Cancellari - montato da Roberto Mezzabotta - l'intervista all'entomologo del servizio fitosanitario regionale Massimo Bariselli.