Un tuffo nel Po per tenere alta l'attenzione sull'emergenza siccità: è l'iniziativa andata in scena a Roccabianca, nel Parmense, a cura di Legambiente che lancia un appello: “serve una regia per gli interventi di ripristino naturale del fiume previsti con i fondi del Pnrr”.

Nel servizio di Nelson Bova le interviste ad Alessandro Gattara, sindaco di Roccabianca, al presidente di Legambiente Emilia Romagna Davide Ferraresi e a Massimo Gibertoni, Legambiente ''Gli Aironi del Po''.